Guai a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo una disfatta, sarebbe per l’Inter una pericolosa consolazione: la ferita deve bruciare e cicatrizzare, i segni, rimanere a lunga memoria. Ma le sconfitte raccontano anche storie che vanno oltre ogni risultato. A Torino vince con merito la Juve, ma i nerazzurri non lasciano la propria carcassa sul terreno di gioco, tutt’altro.



L'ULTIMO PASSO - L’Inter sgangherata di qualche mese fa ha saputo compattarsi, la cura Pioli ha costruito pilastri di cemento armato nell’instabile personalità che ha spesso piegato i nerazzurri sulle ginocchia. Anche se qualcosa ancora manca. Sicuramente non nell’impegno, semmai nella malizia. L’Inter corre, si applica, soprattutto non dà più la sensazione di accettare passivamente le sentenze del destino. Manca ormai l’ultimo passo, quello che conduce dall’adolescenza alla raggiunta maturità.



POI L'UNIVERSITA' - Pioli il professore, Icardi e compagni gli alunni di una classe talentuosa. Serve più cattiveria, quella sì. La Juve, che è già squadra matura, gioca con cinismo. Non perdona. L’Inter, invece, ancora qualcosa concede. E anche Pioli, che ha dovuto ricominciare dalle tabelline, inizia a capire gli equilibri fondamentali del gruppo. Prova ne sia la correzione effettuata ieri in corso d’opera, quando ha richiamato in panchina Brozovic per spedire in campo Kondogbia. Perché è fondamentale anche saper formare le giuste coppie nei banchi, e Gagliardini sembra più a proprio agio con il francese. Ma l’Inter intanto studia, cresce e impara sempre di più. La maturità è lì a un passo e presto bisognerà farsi trovare pronti anche per l’università: quell’Europa molto severa e spesso intransigente. Per informazioni, chiedere alla Juve.