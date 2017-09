Nell'anticipo di questa sera, contro il Bologna, l'Inter proverà a portarsi nuovamente al primo posto solitario in classifica, dopo averlo già fatto sabato scorso col 2-0 al Crotone. Un'ulteriore vittoria che darebbe alla squadra di Luciano Spalletti un'ulteriore dimostrazione di forza e la convinzione giusta per continuare a inseguire il sogno scudetto. Per farlo, però, serve qualcosa in più. A partire dai gol.



CERCASI GOL - Dei dieci messi a segno nelle prime quattro giornate di campionato, infatti, ben otto portano la firma della premiata ditta Icardi-Perisic. Uno - il primo allo Scida - è arrivato da Milan Skriniar, mentre un altro da Matias Vecino, unico centrocampista andato in gol in questo avvio di stagione. Troppo poco per Spalletti che, come riporta La Gazzetta dello Sport, si aspetta più continuità dalla sua linea mediana. Questa sera, accanto all'inamovibile Borja Valero, dovrebbero ritrovare una maglia da titolare proprio Vecino e Brozovic, che avranno il compito di cercare con più frequenza la porta avversaria.