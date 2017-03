A lezione di Mauro Icardi: i movimenti sotto porta del centravanti dell’Inter diventano argomento di studio per gli allenatori di bambini e ragazzi. È quello che succederà tra meno di un mese, sabato 22 aprile, a Desio, città in provincia di Monza, con un corso dedicato ai tecnici di settori giovanili di società dilettantistiche e Lega Pro della zona.



Gli organizzatori della locale squadra dell’Aurora Desio, insieme alla Tiki Taka Academy, hanno pensato a una mattinata di approfondimento dedicata proprio alle reti del capitano nerazzurro già arrivato a quota 20 in questo campionato. Ecco il titolo del corso: “Fare gol, le azioni di Icardi per spiegare le abilità cognitive necessarie ai grandi bomber e allenabili nei bambini”. Sarà utilizzato un percorso didattico con grafiche, computer, video e argomenti di neuroscienza.