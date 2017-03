L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia le difficoltà di Mauro Icardi nell'andare in rete quando l'Inter gioca in trasferta. Un tabù che prosegue dal 21 settembre.



"Di gol, in campionato, ne ha fatti sedici, e non sono pochi: anzi, Mauro Icardi ha già eguagliato il bottino dello scorso torneo. Eppure, il 24enne argentino è alle prese con un digiuno quasi inspiegabile per un bomber del suo calibro: lontano da San Siro, non segna infatti dal 21 settembre 2016, quando stese l’Empoli con una doppietta. Quel pomeriggio toccò quota sei in campionato, da allora altre dieci reti, tutte a San Siro: doppiette contro Torino, Crotone, Fiorentina e Lazio; a segno pure con Chievo e Roma. A secco invece nelle tane di Roma, Atalanta, Sampdoria, Milan, Napoli, Sassuolo, Udinese, Palermo e Juve, mentre a Bologna era squalificato. In generale, nell’era Pioli i nerazzurri hanno segnato sette reti in sette gare esterne: comanda Perisic con tre centri (Milan e doppietta a Udine), poi Candreva a quota due (derby e Sassuolo), quindi Joao Mario (Palermo) e Gabigol (Bologna) con un gol a testa".