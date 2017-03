L'Inter vince per 7-1 contro l'Atalanta e ai microfoni di Premium Sport, l'autore della prima delle due triplette, Mauro Icardi ha commentato così momento e partita: "Sicuramente è stata la partita più bella di quest'anno. Giocare contro una rivale come l'Atalanta che sta facendo così bene e fare una partita così è stato bellissimo".



IL GOL SUBITO - "Abbiamo smesso di spingere solo al 40' del primo tempo e subito ci hanno fatto gol, vuol dire che dobbiamo lavorare ancora per essere concentrati fino al fischio dell'arbitro, perché se molli le altre ti fanno sempre gol",



TERZO POSTO - "Come dico sempre il nostro obiettivo è provarci fino all'ultimo per il terzo posto, a maggio vedremo dove saremo. La Roma? Partita passata, ci siamo rialzati bene, stiamo dando continuità al lavoro con Pioli".



MESSAGGIO A BAUZA? - "Classifica marcatori? Chi se la gioca, come me, sta facendo bene. Io continuo a lavorare per me e per la squadra. Se è un messaggio a Bauza? Non devo mandargliene, non ho il suo numero. Io continuo a lavorare, la chiamata della Nazionale sarebbe un premio".