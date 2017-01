Il 2016 è stato il suo anno. Mauro Icardi vuole ripetersi nel 2017 a suon di gol per la sua Inter. L’attaccante argentino ha parlato in esclusiva a David Trezeguet per Premium Sport. Questo un breve stralcio delle sue dichiarazioni: “Ho iniziato a Rosario in una squadra piccola che nessuno conosce, è del mio paese. Lì però ho fatto tanti gol. All’inizio, nella prima partita, non volevo giocare, mi sono fermato in mezzo al campo”.



LA FASCIA - “Prendere una fascia in una squadra come l’Inter, dove uno come Zanetti l’ha portata per quasi vent’anni e con quello che ha lasciato lui, non dico che è un peso, non l’avverto così, ma è un grande onore per me portare la fascia che ha portato lui, che è argentino come me.