L'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, ha parlato all'intervallo della sfida contro la Fiorentina a Mediaset Premium: "È il modo giusto ricominciare il nuovo anno, dobbiamo continuare così. Ancora non è finita, il risultato è ancora in bilico. Ad un certo punto noi siamo calati un po' e loro hanno incominciato a fare gioco, dobbiamo pressare di più per constringerli a non giocare. Se la gamba sta bene? Si si, sta bene".