Nel giorno del suo 25esimo compleanno, Mauro Icardi ha parlato a Inter TV, tornando anche sull'infortunio che lo sta tenendo fuori dal 31 gennaio: "Compleanno un po' amaro, speriamo di tornare ad avere soddisfazioni. Sto bene, sto recuperando dal fastidio all'adduttore che mi ha tenuto fuori e spero di tornare il prima possibile per aiutare la squadra a fare i risultati che ci sono mancati in questi due mesi. Il ginocchio? Nel girone d'andata ho avuto una contusione contro il Bologna, poi anche contro il Torino. Ma è passato, non so perché ne abbiano parlato".



NIENTE FESTA - "Sabato conta fare risultato, quello che vogliamo tutti noi, i tifosi e lo staff. Dobbiamo tornare a vincere come all'inizio, speriamo che già da questa partita si torni alla vittoria. Come festeggio? A casa con la famiglia, non è il momento per fare nulla di speciale".