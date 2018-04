L'astensione al gol di Mauro Icardi sta costando cara all'Inter, che senza le reti del bomber argentino fatica a violare la porta avversaria. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che analizza come negli ultimi 270' di gioco, Icardi abbia calciato una sola volta verso lo specchio avversario.



“Da quando si è fermato Maurito (dopo la doppietta al Verona un tiro nello specchio negli ultimi 270'; zero ieri), la squadra non è più riuscita a trovare la via della rete e con questo ritmo (appena 2 conclusioni parate da Berisha) per Spalletti è impensabile finire tra le prime quattro. Servirà una scossa contro le pericolanti Cagliari e Chievo, doppio antipasto prima della sfida con la Juventus”.