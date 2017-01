Decisivo con il gol dell'1-1 che ha lanciato la rimonta contro il Chievo, Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, ha parlato a Premium Sport: "E' la strada giusta, quello che dobbiamo fare. Sono già cinque partite di seguito, ora pensiamo alla coppa e poi di nuovo al campionato. Stiamo lavorando sulla testa, ognuno si sacrifica con i compagni e arrivano i frutti di quello che facciamo in settimana. Abbiamo iniziato male, poi a maggio vediamo per il terzo posto. I miei gol? Sono a 15, sono tranquillo, se vince la squadra sono contento. Sono felice per Eder e anche per Perisic, che è in un buon momento. Questo è un bel gruppo, l'ho sempre detto".



Intervistato da Sky Sport, ha parlato del suo futuro: "Ho rinnovato da poco, ho scelto l'Inter. Offerte dalla Cina? Se arrivassero ci penserei, ma solo a fine carriera".