L'attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha parlato a Mediaset dopo la vittoria per 2-0 contro l'Atalanta: “E’ una vittoria importante, dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Noi dipendiamo da noi e questo è stato il risultato che dovevamo fare. Il fastidio al ginocchio? Alla fine l’ho sentito un po’ di più ma in settimana lavoreremo bene. Il tendine mi dà un po’ fastidio ma se continuo a segnare così va benissimo. L’Inter punta allo Scudetto? Due anni fa a Natale eravamo primi e poi siamo crollati, dobbiamo continuare così poi a maggio vedremo se saremo capaci di restare in alto. Obiettivi personali? L’obiettivo è tornare in Champions con l’Inter. Poi dopo penserò al mondiale.”