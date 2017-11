Ottime notizie per l'Inter e per il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: oggi infatti l'attaccante argentino Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo ad Appiano Gentile.



CI SARA' CONTRO L'ATALANTA - Nel pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, l'allenatore italiano ha potuto contare sulla presenza in gruppo del capitano: il processo di recupero dal problema al ginocchio procede alla perfezione dopo la settimana di terapie. La sensazione, come confermato dal dottor Volpi qualche giorno fa, è che il numero 9 nerazzurro sarà regolarmente al centro dell'attacco in Inter-Atalanta, in programma domenica sera.