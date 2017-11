Il ginocchio si è sgonfiato e Mauro Icardi domani tornerà ad allenarsi in gruppo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'argentino abbia messo quota 100 gol nel mirino.



“Dopo una settimana di riposo e terapie, nei giorni scorsi Icardi è tornato a correre e, come confermato domenica da Spalletti, il ginocchio ha reagito bene. Oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, è possibile che il capocannoniere interista svolga ancora un lavoro differenziato, per poi aumentare progressivamente i carichi e tornare in gruppo domani o dopo. Trattandosi di infiammazione e non di lesione, al momento non è previsto un nuovo esame strumentale. Tutto lascia insomma pensare che Maurito domenica sera sarà regolarmente in campo dall’inizio contro la squadra cui nell’ultimo incrocio (il 12 marzo scorso) segnò una tripletta”.