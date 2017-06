L'Inter comincia a disegnare la rosa da affidare a Luciano Spalletti per la prossima stagione e si muove su più fronti: Ausilio e Sabatini al lavoro per rinforzare le corsie esterne e la difesa, ma anche a centrocampo non mancheranno novità. Serve un compagno di reparto affidabile per Gagliardini e i nerazzurri guardano con insistenza a Roma: Nainggolan è il sogno proibito, ma spunta un'alternativa sempre in casa giallorossa.



La nuova suggestione per l'Inter si chiama Leandro Paredes, mediano argentino classe '94 che con Spalletti in panchina ha collezionato complessivamente 41 presenze la scorsa stagione, di cui 26 da titolare. Perno del progetto romanista? Niente affatto, perché le mosse della società capitolina lasciano intendere che gli spazi per l'ex Boca Juniors siano marginali: De Rossi e Strootman hanno rinnovato, Nainggolan tratta l'adeguamento ed è pronto a rientrare alla base il giovane Pellegrini, esploso a Sassuolo. Difficile che Paredes possa accettare un altro anno da co-protagonista alle spalle degli intoccabili e di un pupillo di Di Francesco, altrettanto difficile che la Roma voglia mettersi in una situazione di complicata gestione: l'addio in estate non è da escludere e nel suo futuro potrebbe esserci proprio il ricongiungimento con Spalletti.



L'Inter può sfruttare infatti la frenata della Juventus su questo fronte: i contatti tra i bianconeri e l'entourage del giocatore vanno avanti da un anno ma senza sensibili passi avanti e l'accelerata di Marotta e Paratici su N'Zonzi conferma che al momento i profili cercati sono altri. I nerazzurri possono infilarsi dunque in questo spiraglio, offrendo un ruolo centrale a Paredes (che piace a Spalletti e soprattutto a Sabatini, che lo portò nella Capitale) e trattando con la Roma che lo valuta non meno di 25 milioni di euro. Un'idea, che però può prendere corpo nelle prossime settimane per i nerazzurri: facendo però attenzione a un ex come Mancini, anch'egli interessato a Paredes per il suo Zenit.



