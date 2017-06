Questa notte a partire da mezzanotte, il mercato dell'Inter cambierà drasticamente. L'immobilismo apparente, imposto dalle limitazioni sul fair play finanziario, terminerà con la chiusura virtuale del bilancio 2016/17 e prenderà il via una nuova fase del mercato nerazzurro che vedrà Suning mettere a segno subito i primi colpi, Borja Valero su tutti, cambiando anche lo status di alcuni degli elementi presenti in rosa. Chi invece non vedrà mutare la propria posizione è Ivan Perisic il quale, superata la deadline del 30 giugno, rimarrà sul mercato.



IL MERCATO NON CAMBIA - L'esterno croato era ufficialmente in vendita perchè il suo sacrificio era stato preventivato dall'Inter per sistemare il bilancio in ottica fair play con una sola operazione. Perisic era infatti il candidato ideale per generare una plusvalenza da almeno 30 milioni di euro partendo da una valutazione del suo cartellino di almeno 45 milioni. Fra i tantissimi estimatori del croato, tuttavia, nessuno ha presentato l'offerta giusta per far crollare l'Inter.



PUO' ANDARE VIA - L'Inter non trattiene gli scontenti e se Perisic vorrà andare via sarà libero di farlo. L'Inter però non ha intenzione di cambiare il proprio piano sul croato. Può andare via, ma ad una condizione, che l'offerta per lui non sia inferiore ai 50 milioni di euro. Josè Mourinho e il Manchester United, che finora non sono andati oltre quota 30 milioni, sono avvisati.



IL RINNOVO - Se l'offerta non arriverà, l'Inter ha comunque pronto un piano alternativo. Perisic rinnoverà il suo contratto con aumento dell'ingaggio che supererà i 4 milioni di euro. Cifre da top player, da un giocatore che vale 50 milioni di cartellino e che si avvicinerebbe, come stipendio, alle cifre percepite da Mauro Icardi, punto di riferimento della rosa.