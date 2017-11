C'è un'Inter che non solo è prima, ma sta letteralmente dominando la classifica della Serie A. No, non è una questione di punti in classifica, nè di gol segnati o di miglior difesa. Si tratta di un primato che con la rosa allenata da Luciano Spalletti c'entra poco e che, invece, coinvolge direttamente i tifosi nerazzurri. L'Inter è infatti prima per numero di presenze allo stadio e entro fine stagione si punta ad un clamoroso record.



1 MILIARDO - Attualmente il dato ufficiale delle presenze complessive a San Siro per l'Inter è di 363.384 biglietti venduti fra tagliandi singoli e abbonamenti. Secondo Tuttosport, inoltre, dopo gli oltre 71mila presenti nell'ultima gara contro il Torino anche in vista della sfida contro l'Atalanta a Milano sono attesi ancora più di 50 mila spettatori. Si supererebbe quota 413mila con proiezioni entro fine stagione che toccherebbero 1 milione di presenze.



IL BILANCIO SORRIDE - Ciò che più fa sorridere i dirigenti nerazzurri, oltre ovviamente al fatto che è ritornato l'entusiasmo nella piazza e il sostegno alla squadra, è ovviamente il dato economico perchè gli introiti da vendita di biglietti che già la scorsa stagione sono aumentati del 6% passando da 26,2 a 27,9 milioni di euro sono destinati a crescere ulteriormente aumentando anche il giro di ricavi del club nerazzurro in ottica Fair Play Finanziario.