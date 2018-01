Secondo il Corriere dello Sport ilha recapitato all’un’offerta di circa 11 milioni di euro per. La squadra dista sondando varie piste per trovare un attaccante che rimpiazzi, che ad oggi è riuscito a segnare solo un gol in 17 presenze in campionato. L’italo brasiliano, che in questa stagione fatica a trovare spazio nello scacchiere di, anche nel 2015 è stato molto vicino ad un approdo a Selhurst Park.