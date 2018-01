Il Gruppo #Tinti al Melià di Milano: si parla anche del futuro di #Pinamonti pic.twitter.com/EIHrUPY9Hu — calciomercato.com (@cmdotcom) 31 gennaio 2018

- Calciomercato.Com ha intercettato all'uscita dalla sede dell'Interche ha commentato le trattative in essere: "Pinamonti ci piace, dobbiamo trovare l'accordo. Duncan? Non ne parlo. Abbiamo parlato di Pinamonti perchè lo riteniamo un giocatore importante, è giovane e la nostra politica è di puntare sui giovani. E' da nazionale, cerchiamo di acquistarlo perchè è nella nostra politica. E' il nostro desiderio, cercare di portare a casa i migliori giovani. Non lo vogliamo in prestito.": in questi minuti iè arrivatoin Corso Vittorio Emanuele.- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, al centro dell'incontro dovrebbe esserci l'eventuale partenza di Andrea Pinamonti verso i neroverdi, che però per accogliere l'attaccante trentino dovrebbero lasciar partire Alessandro Matri. Occhio però anche al centrocampista ad Alfred Duncan, che potrebbe fare il percorso inverso, trasferendosi a Milano per offrrire una soluzione in più alla mediana nerazzurra."