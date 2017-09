Luciano Spalletti gli sta dando molta fiducia, ma evidentemente il ruolo di trequartista non gli sta addosso. Joao Mario non riesce a prendersi l'Inter, tanto che la prestazione che il portoghese ha offerto contro il bologna è molto al di sotto della sufficienza. Queste le pagelle che gli hanno riservato Calciomercato.com, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport.



Calciomercato.Com - Joao Mario 4: Dovrebbe legare i reparti ma non riesce mai a farse trovare tra le linee. Riesce a sbagliare tutti i palloni che tocca, forse la definitiva bocciatura nel ruolo di trequartista



GdS - Joao Mario 4: “Liscia a colpo sicuro sotto porta dopo pochi istanti. Primo tempo inguardabile sotto tutti i punti di vista : spazzato via. A inizio ripresa sbaglia due facilissimi appoggi e Spalletti, furioso, lo tira fuori”.



CdS - Joao Mario 4: “Disastroso. Fallisce un gol clamoroso e per il resto o perde palla o sbaglia la giocata”.