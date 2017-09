Quella che sabato affronterà il Crotone sarà una squadra diversa rispetto a quella giunta in calabria qualche mese fa. Non solo nei componenti, ma anche nella mentalità, dato che Spalletti ha donato nuovi stimoli all'intero gruppo. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



"Un’Inter nuova negli uomini (dentro sicuramente Skriniar Vecino, Borja Valero, Dalbert e poi uno fra Joao Mario e Gagliardini), diversa soprattutto nella mentalità, nella disciplina e nell’organizzazione di gioco. Insomma, è il fattore Spalletti a far sperare l’intero popolo nerazzurro, che già sogna di arrivare al derby con parecchio fieno in cascina, magari a punteggio pieno: già, perché i vari Crotone, Bologna, Genoa e Benevento sono tutti check-in obbligatori verso il sogno Champions".