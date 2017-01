Il futuro dell'Inter è più azzurro che nero: dopo tanti anni, troppi, iniziati sotto l'egida di Moratti, nel quale il club milanese ha preferito puntare su talenti e calciatori stranieri, tanto da arrivare a schierarne ben 11 in campo da titolari nella stessa partita, ora le cose stanno cambiando. Ed è paradossale ma significativo il fatto che sia dovuta arrivare una proprietà estera, cinese per l'appunto, per ricominciare a puntare e comprare i talenti pronti ad esplodere e i giovani azzurri di belle speranze.



IL DIKTAT DI ZHANG - Tutto è cominciato con Roberto Gagliardini, colpo di gennaio criticato per i 25 milioni versati (o da versare) all'Atalanta, ma subito capace di smentire le voci con prestazioni di grande personalità sul campo, sia contro il Chievo in campionato che contro il Bologna in Coppa Italia. Ma Gagliardini, in questo ambito, è solo l'antipasto: Zhang Jindong ha già dato l'input a Zanetti e Ausilio per lavorare in questa direzione, inserendo in squadra i migliori prospetti azzurri, a prescindere dal prezzo di questi. Le parole di conferma sono arrivate nella giornata odierna proprio dal presidente argentino dell'Inter: "Puntiamo tantissimo su molti giocatori italiani che possono essere il futuro del paese".



I NOMI DEL FUTURO - Giusto specificare quali siano gli obiettivi per il mercato estivo: Domenico Berardi, con il quale la liason e gli ammiccamenti continuano dalla scorsa estate, nonostante la prelazione della Juve con il Sassuolo per l'attaccante calabrese. Nomi nuovi sono invece quelli di Federico Bernardeschi e Marco Verratti: sarà difficile portarli a Milano, ma l'Inter ci proverà, soprattutto con l'esterno della Fiorentina, mentre per il centrocampista serviranno tanti soldi, tra cartellino e stipendio, e servirà soprattutto convincere il PSG. L'ultimo, in ordine di tempo ma non di importanza, è Matteo Darmian: il terzino del Manchester United vuole tornare in Italia, l'Inter ha bisogno di almeno un difensore esterno. Il futuro, per il club di Via Durini a Milano, non è roseo e nemmeno nero: è azzurro.





@AleDigio89