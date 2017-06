Gary Medel non rientra nei piani di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha già provveduto a far recapitare il messaggio al centrocampista cileno, che ha immediatamente dato mandato al proprio entourage di cercare una nuova squadra. Qualcosa si è mosso dalla Russia, il CSKA Mosca ha finora solo sondato il terreno, ma presto potrebbe approfondire il discorso. Dall'Argentina, invece, qualche tifoso del Boca si augura che il centrocampista possa tornare a calcare il prato della Bombonera, un desiderio espresso via social: "Medel torna al Boca, questa è casa tua", gli ha scritto un tifoso. Messaggio che ha suscitato il gradimento del "Pitbull", che al commento ha lasciato il proprio like. Tuttavia, l'ipotesi di un suo ritorno in Argentina è al momento abbastanza remoto a causa dell'alto ingaggio del calciatore.