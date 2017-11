La cantera dell’Inter vanta numerosi elementi di spicco, soprattutto in attacco, dove la squadra nerazzurra ha investito importanti risorse economiche per Colidio e Odgaard, che sono andati ad aggiungersi ad altri prospetti di valore. Tra questi c’è anche Davide Merola, classe 2000 che ormai da anni segna gol a grappoli nel settore giovanile nerazzurro e che ultimamente non riesce a trovare molto spazio nella Primavera di Stefano Vecchi, dove appunto Colidio-Odgaard sembrano destinati ad affermarsi come coppia titolare, anche perché per i due giovani l’Inter ha investito una somma totale di oltre 8 milioni di euro.



L'OMBRA DEL MANCHESTER UNITED - E così sul piccolo bomber campano è piombato il Manchester United, club che da tempo conserva un ottimo rapporto con Raiola, agente che ha scoperto il calciatore e che ne cura gli interessi. Per Merola è tempo di riflessioni: giocare poco quando si è a ridosso del salto definitivo potrebbe essere pericoloso e quindi è giusto valutare vie alternative, specie se a bussare alla propria porta sono i “Red Devils”. Ovviamente il club inglese dovrà fare i conti con l’Inter, che attualmente non ha alcuna intenzione di perdere il proprio gioiellino, Under 17 come lo juventino Kean.