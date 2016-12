Il futuro di Andrea Ranocchia si allontana da Milano e dall'Inter. Il club nerazzurro sta programmando uno sfoltimento della rosa e l'arretramento in difesa di Medel fa scivolare il centrale umbro al quarto posto nella gerarchia di Pioli. Per lui risuonano le sirene del mercato con la Sampdoria fortemente interessata per gennaio, ma dalla Francia sono convinti che la destinazione più probabile sia il Marsiglia di Rudi Garcia già in pressing per lui.