2016 foi um ano realmente maravilhoso. Agradeço a DEUS por tudo que fez e vem fazendo na minha vida! #Retrospectiva2016 #GoPro pic.twitter.com/fLm0wIR2nY — Gabriel Barbosa (@gabigol) 28 dicembre 2016

"Il 2016 veramente è stato un anno meraviglioso! Il titolo col Santos, la convocazione e la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Rio, la convocazione per la nazionale maggiore e il trasferimento per uno dei più grandi club europei, ovvero l'Inter! Cosa potrei chiedere di più???".Un anno ricco di soddisfazioni culminato con il trasferimento in nerazzurro, anche se il giovane brasiliano fatica ancora a trovare spazio al di là dei minuti finali concessi da Pioli nelle ultime due partite di campionato. "Che il 2017 sia un anno di tanta prosperità - aggiunge - e salute per tutti noi. E logicamente, ringrazio Dio per tutto quello che ha fatto e sta facendo nella mia vita!".