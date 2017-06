Il mercato dell'Inter, fino a questo punto, è stato costellato da mille difficoltà; nonostante la potenza di fuoco di Suning, infatti, i nerazzurri non sono ancora riusciti a mettere a segno nessun colpo in entrata. A complicare ulteriormente le cose c'è anche la fase di stallo del mercato in uscita: Murillo, Brozovic, Perisic e Banega, oltre a Gabigol, sono tutti candidati forti a lasciare Milano, ma non sono ancora arrivate offerte all'altezza delle aspettative della dirigenza nerazzurra, che è imbrigliata dai vincoli del Fair Play Finanziario. Resta comunque il fatto che Sabatini ed Ausilio abbiano provato a chiudere sia Rudiger della Roma che Dalbert del Nizza ricevendo un secco 'no' in entrambi i casi.



RUDIGER RESTA A ROMA - Per quanto riguarda Rudiger, la doccia fredda è arrivata durante la conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco; il nuovo ds Monchi, infatti, ha preso la parola per sottolineare che non esistono possibilità che il difensore tedesco tedesco lasci la Capitale in questa finestra di mercato. Una notizia che ha sorpreso tutti, visto che l'Inter sembrava davvero ad un passo dalla conclusione dell'affare per una cifra vicina ai 28 milioni. Il secco 'no' ricevuto ha spiazzato i nerazzurri, che avevano puntato fortissimo su Rudiger per accontentare Luciano Spalletti, che lo aveva indicato come rinforzo ideale per la retroguardia dell'Inter.



'NO' DEL NIZZA - I 'no' non si fermano a Roma, perché l'Inter ha dovuto incassare anche il rifiuto del Nizza, che, almeno per il momento, ha chiuso le porte ai nerazzurri per Dalbert. Il terzino brasiliano era la priorità per la fascia, ma il club francese non ha alcuna intenzione di aprire ad un addio del classe '93, che ha già espresso il suo gradimento ad un possibile trasferimento in nerazzurro. Il mercato dell'Inter, quindi, è partito tra mille difficoltà, con i rifiuti a farla da padrone; Suning, nonostante il potenziale pressoché illimitato, sta incassando solo dei 'no'. La sensazione è che una volta risolti i problemi legati al bilancio l'Inter farà un grande mercato, certo, ma fino ad allora i tifosi nerazzurri sembrano destinati a restare a bocca asciutta...