Sky Sport ha rivelato un retroscena riguardo il forte interessamento del Napoli della scorsa estate per Mauro Icardi, attaccante e capitano dell'Inter, in vista della sfida di domenica alle ore 20.45: "L’estate scorsa fu serrato il corteggiamento di De Laurentiis a Icardi e a Wanda Nara, che trattava il rinnovo con l’Inter: un rinnovo che è tardato ad arrivare e che è stato siglato alla fine dell’estate. Evidentemente l’offerta non era sufficiente, visto che poi l’argentino ha firmato il contratto con una clausola da 110 milioni valida solo per l’estero. Icardi ha sempre voluto restare, alle sue condizioni, ma anche il Napoli non sentirà nostalgia di Icardi grazie all’exploit di Mertens. A San Siro l’interista ha segnato la maggior parte dei suoi gol e spera di portare l’Inter fuori dalla crisi proprio già da domenica”.