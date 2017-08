Il mercato in uscita blocca le entrate in casa Inter, che a causa degli esuberi ha dovuto abbandonare il tavolo delle trattative con la Sampdoria per Patrik Schick. La proprietà cinese ha esposto con chiarezza il proprio diktat: ad ogni acquisto deve corrispondere una cessione, anche perché ad oggi il governo cinese non pare minimamente intenzionato a riaprire i rubinetti.



NIENTE SCHICK - Dopo aver quasi del tutto perso Schick, i nerazzurri vorrebbero provare trattare Keita Balde con Lotito, ma prima sarà necessario liberare qualche casella in attacco. Il maggior candidato alla partenza rimane Stevan Jovetic, ma il montenegrino ha in testa una sola destinazione circa il proprio futuro.



SIRENE INGLESI - Sull'ex Fiorentina è fortissimo il pressing del Newcastle, disposto a soddisfare le richieste economiche dei nerazzurri, che valutano Jovetic sui 13 milioni di euro. Peccato che proprio l'attaccante nerazzurro abbia finora respinto l'interesse del club di Premier perché desideroso di sposare nuovamente il progetto Siviglia, dove si è trovato benissimo da gennaio a giugno. Il club spagnolo, però, gioca sulla volontà del calciatore e propone all'Inter una cifra più bassa rispetto al Newcastle. Dalla Liga si sono spinti a un'offerta massima di 9 milioni di euro, ovviamente rifiutata dalla società di corso Vittorio Emanuele che per non andare incontro a minusvalenze deve vederlo sopra i 12. Nelle prossime ore è prevista una nuova offensiva del Newcastle, che proverà a convincere Jovetic con buoni motivi.