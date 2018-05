Il Corriere dello Sport accende i riflettori sul rendimento di Marcelo Brozovic e spiega come la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, inserita dall'Inter al momento del rinnovo del calciatore croato, potrebbe non essere così esagerata come invece si pensava fino a pochi mesi fa.



“Da inizio marzo in poi è diventato l’elemento chiave del centrocampo nerazzurro, ma dopo la fine del campionato il futuro di Marcelo Brozovic è tutto da decidere e non potrà essere solo l’Inter a definirlo. Perché la clausola rescissoria presente nel suo contratto (si attiva nella prima metà di luglio) consente a un'altra società di acquistarlo versando nelle casse del club di corso Vittorio Emanuele 50 milioni di euro. Una cifra importante che fino a un paio di mesi fa sembrava fuori mercato e che invece adesso, complice anche la vetrina del Mondiale russo in arrivo, potrebbe essere investita da una grande d'Europa alla ricerca di un mediano che abbini corsa e qualità”.