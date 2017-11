Quem viver verá ... Não duvidem !!! Un post condiviso da Valdemir Barbosa

Quale sarà il futuro di? L'ormai exfatica a trovare spazio ale come anticipato daè pronta a riportarlo in Italia già a gennaio ridiscutendo il prestito con la formazione portoghese. Difficile che l'Inter sia la destinazione finale per questa stagione della punta brasiliana che, al contrarioIn Portogallo assicurano che il responsabile dell'area sport di Suning,ha proposto all'entourage diun prestito in Cina laper rivalutarsi e avere ampio spazio trovando però risposta negativa.resta fortemente nel suo mirino. Non è un caso cheabbia postato su instagram soltanto ieri un video di una delle reti segnate dal figlio ai tempi del Santos accompagnato da un criptico messaggio: "Chi vivrà, vedrà...".Secondo quanto appreso dail Santos è più che una semplice possibilità perin quanto in questi giorni il direttore sportivoincontrerà la società brasiliana per parlare anche e soprattutto di Gabigol.