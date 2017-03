Alessandro Gagliardini, papà di Roberto, centrocampista dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport dopo la vittoria per 7-1 contro l'Atalanta, ex squadra di suo figlio: "Siamo riusciti solo a scambiare due chiacchiere veloci con Roberto. Perché era un continuo fotografare e chiedere autografi. Roberto ha vissuto il dopo partita con l’entusiasmo misurato e i suoi silenzi che lo contraddistinguono e poi lo staff dell’Atalanta e i suoi compagni lo hanno abbracciato. Rivedendo la sua espressione dopo il gol è come se dicesse 'so di aver fatto qualcosa di giusto e sbagliato insieme".