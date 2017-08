FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

, che in lui intravede doti tecniche e morali utili allo spogliatoio nerazzurro., ma ben presto quest’instabilità è stata sovvertita.Eder e Spalletti ne hanno parlato, il tecnico toscano ha voluto capire quali fossero le considerazioni dell’italo-brasiliano, destinato a un ruolo centrale nel progetto nerazzurro, ma non da attore protagonista, come invece sarebbe potuto accadere in altre realtà più piccole.Un desiderio che l’ex tecnico della Roma ha deciso di assecondare quando ha frenato il ritorno dell’attaccante alla Sampdoria.Qualche settimana prima, invece, era stato lo stesso(ai tempi Schick sembrava destinato alla Juve), quando l’Inter era intenzionata a trattareBaldé con i biancocelesti., già spiazzati dall’inatteso cambio di rotta di Suning, che per volere del governo cinese ha ridimensionato gli investimenti.