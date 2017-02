L’Inter ha saputo trasformare la rabbia in energia positiva. Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri abbiano reagito dopo la sconfitta dello Juventus Stadium.



“Sul giudizio di questa partita si posa lo stato d’animo dell’Inter, nervosa ma con l’intenzione riuscita di non darlo a vedere; rabberciata ma con alternative all’altezza; stanca però sorretta dal desiderio di ritrovare una sua giustizia. E di modellare in maniera più graziosa il resto del campionato. Ai tempi recenti dei nove successi consecutivi, coppe comprese, si aspettava la settimana di Lazio e Juve per rilasciare l’autorizzazione a sorvolare qualche trofeo. Come è finita lo sapete. Per reagire alle due sconfitte in fila, vengono impugnati dai tifosi i fazzoletti bianchi, non per piangere ma per protestare, però le scorie della delusione post Juve galleggiano ben poco sul mare verde di San Siro. Perché dopo un quarto d’ora l’Inter è già avanti e nella ripresa chiude quasi subito ogni discussione, aiutata anche da una scossa di un leader come Handanovic. In un soffio, da un’azione all’altra, si ondeggia dal possibile pari (prodigio del portiere su Krunic) al raddoppio di Candreva”.