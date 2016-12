Quale futuro per Felipe Melo? Il centrocampista dell'Inter, nonostante Pioli lo abbia utilizzato più volte, è vicino al ritorno in Brasile. Settimana scorsa Lance! scriveva di un accordo molto vicino tra il Palmeiras e il mediano, ora arrivano anche le parole di uno dei portavoce dell'ex Juventus e Fiorentina, Gustavo de Souza.



Ecco le sue parole su Twitter: "A proposito di Felipe Melo, i colloqui con il Palmeiras sono in fase avanzata, ma ora dipende dall'Inter. Qualsiasi decisione verrà presa dopo il 2 gennaio". Per un brasiliano pronto a vestire di nerazzurro, Lucas Leiva, uno con le valigie in mano.