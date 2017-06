Quale futuro per Ever Banega? Il suo agente, Marcelo Simonian, è in questi giorni a Milano, e sicuramente farà un punto della situazione con la dirigenza del'Inter. Arrivato un anno fa a parametro zero dal Siviglia, dopo aver vinto da protagonista l'Europa League, ha reso al di sotto le aspettative e si sta cercando un club pronto a ingaggiarlo.



Parla Alejandro Rodriguez, presidente del Tigres, squadra messicana, proprio del Tanguito. Queste le sue parole a fcinter.1908: "Banega ci è stato offerto, è un giocatore importante e proprio come tutti i giocatori importanti, può interessare al Tigres. Stiamo valutando la situazione così come le altre che abbiamo, anche se non è una cosa imminente. Le cifre dell'affare? Sono quelle che circolano. Sono cifre veritiere ma dobbiamo valutare