Il primo colpo... fatto in casa. L'Inter ha un motivo in più per tifare Jiangsu, oltre che per il rapporto di "parentela": in Cina sono infatti convinti che, qualora nei prossimi mesi la classifica della squadra di Fabio Capello si facesse del tutto tranquilla (e a oggi sono già 7 i punti che la separano dalla zona retrocessione), Alex Teixeira sarà prestato a Luciano Spalletti fino al termine della stagione, considerando che nell'Inter manca un giocatore di quelle caratteristiche da piazzare alle spalle della prima punta. C'è l'ide - avendo i nerazzurri ancora un posto libero alla voce extracomunitari - di spedire Teixeira in Italia in prestito, nonostante questo comporterebbe come effetto collaterale quello di perderlo nei primi mesi del prossimo campionato cinese. E si tratterebbe comunque di restituire un favore: non va dimenticato infatti che a gennaio l'Inter, per liberare un posto nel parco stranieri dello Jiangsu, si era accollata il prestito di Sainsbury.