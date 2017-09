I problemi dell'Inter risiedono nel centrocampo privo di velocità e fantasia. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega come Spalletti sia finora stato bravo a trovare soluzioni alternative dalla panchina.



"La quinta vittoria in sei gare non può nascondere però i limiti strutturali dei nerazzurri, troppo lenti e prevedibili a centrocampo dove mancano velocità, qualità e fantasia. Doti che Spalletti è riuscito per adesso a pescare sempre dalla panchina, raschiando il barile e smuovendo l’orgoglio degli esclusi. Finora la truppa ha sempre risposto e, anche contro il Genoa, la partita è mutata grazie agli ingressi di Eder e del 19enne franco-ivoriano Karamoh, dotato di un ottimo spunto in accelerazione e di una tecnica affinata. Proprio un tiro da lontano del ragazzo, prelevato quasi sul gong del mercato estivo dai francesi del Caen, ha costretto Perin all’angolo da cui poi è nato il gol di testa di D’Ambrosio, pescato con un grande stacco in un groviglio, a soli tre minuti dal recupero. Un’altra rete su palla inattiva dopo il rigore di Bologna e il gol di Skriniar a Crotone, perché per ora l’Inter continua ad arrangiarsi come può. Gli avversari però iniziano a capire come inceppare la macchina di Spalletti".