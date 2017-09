L'Inter non ha in rosa un trequartista di ruolo che possa fare la differenza e per questo Luciano Spalletti sta studiando diversi moduli per ovviare al problema. L'allenatore toscano non si fida di Marcelo Brozovic e Joao Mario il cui rendimento è fin troppo altalenante e allora via alle soluzioni 4-4-2 e 4-3-3.



CHI BATTE LE PUNIZIONI? - Ma c'è un dato ancor più contrastante che sottolinea questa mancanza: l'Inter batte pochissime punizioni dalla zona centrale della trequarti (quelle pericolose e trasformabili direttamente in gol ndr.) e, inoltre, non ha disposizione un battitore di primissimo piano. La Juve ha Dybala, il Milan Suso, la Roma Kolarov, e l'Inter? Secondo la Gazzetta dello Sport i candidati ideali ad oggi sono Perisic, Candreva ed Eder, ma sul mercato Spalletti cercava anche un battitore puro. Servirà trovarlo in tempi brevi e il sogno Ozil sarebbe l'ideale.