Nel lungo elenco di trequartisti che potrebbero fare al caso dell’Inter c’è anche Javier Pastore. Il nome dell’ex Palermo è nuovamente tornato in quota dopo che Sabatini e Ausilio avevano respinto le avance di Marcelo Simonian, agente del calciatore argentino, che da tempo considerara il campionato italiano maggiormente adatto alle caratteristiche tecniche del proprio assistito. Proprio da qui nasce la prima proposta alla società di corso Vittorio Emanuele, che riflette sull'eventualità.



IDEA SCAMBIO - A rendere l’affare possibile è anche l’attuale posizione di Joao Mario all’interno del gruppo di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano non considera indispensabile l’ex centrocampista dello Sporting Lisbona, che esattamente un anno fa è costato ai nerazzurri circa 45 milioni di euro. Un capitale che la società di corso Vittorio Emanuele non può permettersi di sprecare, soprattutto in ottica Fair play finanziario, dato che gli occhi dell’Uefa sono sempre vigili in merito. Vendere il portoghese senza generare minusvalenze è questione assai complicata per l’Inter. Diverso, invece, se si riuscisse ad inserirlo all’interno di uno scambio.



L'OPPORTUNITA' - Lo scambio potrebbe essere proprio quello con il PSG con protagonista Javier Pastore. Ecco perché dopo il primo “no grazie” dell’Inter a Simonian, l’idea potrebbe nuovamente trovare binari sicuri per volgere in concretezza. Ad oggi non si può ancora parlare di trattativa, ma di fronte alla società nerazzurra si apre un’ipotesi che potrebbe divenire interessante. I francesi sono molto interessati a Joao Mario e presto potrebbero avanzare anche i primi contatti con l'entourage del calciatore.