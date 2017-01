In casa Inter a gennaio si continuerà a guardare al centrocampo, che è il reparto da rinforzare maggiormente. Pioli vuole un giocatore di sostanza ma anche abile ad impostare la manovra; i nomi più caldi sono quelli di Badelj, Lucas Leiva e Luiz Gustavo. La trattativa per il brasiliano del Liverpool è virtualmente conclusa, ma l'Inter sta prendendo tempo perché preferirebbe arrivare al croato della Fiorentina, che però vuole 12 milioni, o al centrocampista del Wolfsburg. Inter in lotta anche per Roberto Gagliardini, gioiello dell'Atalanta sul quale c'è anche la forte concorrenza della Juventus.



MERCATO IN USCITA - In uscita a centrocampo ci sono Felipe Melo, vicino al ritorno in Brasile, e Gnoukouri che potrebbe partire in prestito, mentre in difesa sarà ceduto almeno uno tra Santon, Miangue e Nagatomo. Per il ruolo di terzino occhi sempre aperti nel caso in cui dovesse presentarsi un'occasione, con Darmian e Criscito in cima alla lista delle preferenze. Da monitorare anche la situazione di Banega, che sul quale incombono le ombre della Cina. In attacco ci sono Jovetic, che ha le valigie pronte e piace in Germania oltre che alla Fiorentina, e Gabigol, che resta un rebus. Il brasiliano potrebbe partire in prestito per mettere minuti nelle gambe e prendere confidenza con il calcio europeo, ma non è da escludere che possa restare in nerazzurro.