L'intenzione dell'Inter è chiara: vuole blindare Andrea Pinamonti. Così come lo è quella del giocatore, deciso a restare in nerazzurro. Per arrivare a ufficializzare il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza 2018, mancano solo alcuni dettagli. Secondo La Gazzetta dello Sport, si sta cercando di capire quale sia il miglior progetto sportivo per la sua crescita.