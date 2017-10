Poteva essere il rinforzo per Luciano Spalletti nello scorso agosto. L'Inter ci ha provato in ogni modo a regalarsi Skhrodan Mustafi, difensore tedesco ex Sampdoria diventato un punto interrogativo all'Arsenal nella scorsa stagione. Eppure, Arséne Wenger ha resistito e chiuso le porte fino all'ultimo alla sua partenza in prestito con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni; Mustafi avrebbe voluto l'Inter, ma non ha forzato per andar via e adesso è diventato un giocatore importante per la difesa dei Gunners, con cinque presenze prima di infortunarsi al flessore.



ANCORA NO - Nelle scorse settimane, gli intermediari dell'operazione coinvolti ad agosto scorso sono tornati ad informarsi per conto dell'Inter su Mustafi: l'idea era di riproporre un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo anche a cifre superiori rispetto ai 20 milioni di euro, ma dall'Arsenal è arrivata una chiusura totale. Non se ne parla neanche, la maledizione Mustafi continua e anche questa volta Ausilio e Sabatini dovranno rinunciare al tedesco, puntando su altri obiettivi. Perché un regalo a Spalletti serve, a centrocampo come in difesa. Dove Mustafi è incedibile per l'Arsenal. Muro alto...