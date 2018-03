Doppio allenamento per l'Inter di Luciano Spalletti in vista del match di sabato pomeriggio contro l'Hellas Verona: la seduta mattutina si è svolta in palestra per un lavoro fisico incentrato sulla forza. Nel pomeriggio squadra subito in campo per una serie di partitelle ad alta intensità. A seguire ancora lavoro fisico con finalità il tiro in porta.