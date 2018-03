Allenamento doppio per i ragazzi di Luciano Spalletti presenti al Centro Sportivo Suning. Seduta mattutina iniziata in palestra con del riscaldamento su cyclette. A seguire un percorso di forza. Poi spazio al campo: esercizi aerobici con il pallone con finalità il tiro in porta.

Nel pomeriggio squadra subito in campo con un torello come riscaldamento. A seguire possesso palla, poi alcune esercitazioni tecniche divise per reparti. In chiusura partitella a campo ridotto decisa da Santon.



