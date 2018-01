C'era già un aereo privato prenotato per Marcelo Brozovic al Siviglia. Tutto praticamente fatto per la cessione da parte dell'Inter in prestito con diritto di riscatto a 28 milioni, ma è stato Spalletti a bloccare tutto perché vuole un sostituto prima di liberarlo, ad ora non si fa niente. E così, l'aereo è stato cancellato...