"Sono valutazioni che faremo strada facendo". Così, alla vigilia della sfida con il Verona, Luciano Spalletti analizzava la situazione di Rafinha e soprattutto di Joao Cancelo, la cui conferma all'Inter è ancora tutt'altro che scontata: arrivato in prestito dal Valencia nell'ambito dell'operazione che ha portato in Spagna Geoffrey Kondogbia, il terzino portoghese non è ancora certo del riscatto da parte dei nerazzurri.



I NODI - 35 i milioni di euro necessari per esercitare l'opzione entro il 31 maggio, una condizione difficile da rispettare per questioni di Fair Play Finanziario (l'Inter ha l'obbligo di chiudere a zero il bilancio, un investimento di questo genere appesantirebbe in maniera significativa i conti): dal 1° giugno dunque decadrebbe la prelazione sull'acquisto a titolo definitivo e sul portoghese sono diverse le squadre pronte a tuffarsi; tra queste anche la Juventus, alla ricerca di un terzino destro per la prossima stagione e che si prepara a perdere a zero Asamoah, destinato proprio ai nerazzurri. Come ha dichiarato Spalletti quindi, la conferma di Cancelo sarà oggetto di valutazioni continue nei prossimi due mesi, intanto l'Inter non vuole farsi trovare impreparata e ragiona già sulle possibili alternative per la prossima estate.



LE ALTERNATIVE - Diversi i profili seguiti per la fascia destra, se alcuni habitué dei taccuini nerazzurri hanno perso punti come Widmer, Bereszynski e Maroni, altri non tramontano e possono tornare di moda nei prossimi mesi. Uno di questi è Sime Vrsaljko, che all'Atletico Madrid non sempre trova continuità: la disponibilità a tornare in Italia c'è e i contatti con l'agente non mancano, ma l'affare risulta complicato per costi (l'ex Sassuolo è legato ai Colchoneros fino al 2020) e concorrenza, soprattutto della Juventus. Condizioni simili a quelle per Aleix Vidal, rimasto a Barcellona dopo un'estate movimentata ma ancora in ombra con Valverde. Più semplici dunque le piste che portano Ricardo Pereira e Guillermo Varela. Il primo, punto fermo del Porto, non è un nome nuovo per la dirigenza dell'Inter, che lo aveva già seguito ai tempi del Nizza salvo poi virare su Dalbert: contratto in scadenza nel 2019 e valutazione che può scendere sotto i 10 milioni di euro, una cifra che fa gola a diverse squadre europee (come il Leicester, che ha già preso informazioni). Costi simili a quelli di un'eventuale operazione Varela che, dopo il mancato riscatto da parte dell'Eintracht Francoforte la scorsa estate, ha lasciato il Manchester United e si sta rilanciando al Peñarol, dove ha conquistato anche la maglia della nazionale uruguaiana: dotato di passaporto spagnolo, Varela può essere una scommessa low cost. L'Inter punta il riscatto di Cancelo ma è pronta a ogni evenienza: le alternative sono già sulla scrivania di Ausilio.



