Stefano Pioli è ancora l'allenatore dell'Inter, lo sarà fino alla gara contro il Napoli, poi in base al risultato il club nerazzurro prenderà una nuova decisione. Quella già presa da tempo è il cambio di panchina che avverrà in estate e che sta portando il club nerazzurro verso un finale di stagione non semplice da gestire. Pioli è preso in mezzo, fra una conferma a tempo e decisioni, fra gruppo e società, che sono sempre meno sue.



IL RITIRO SCREDITA PIOLI - Fa in particolare riflettere, per il presente e soprattutto il futuro di Pioli che i programmi delineati dall'allenatore emiliano nell'immediato post-Fiorentina, ovvero due giorni di riposo, siano stati sovvertiti dall'alto dalla società, che ha imposto il ritiro. Inoltre il comunicato stampa che annunciava il ritiro, e che voleva essere una sorta di conferma nei confronti di Pioli può essere letto in una chiave contraria. La società interviene di fatto dove l'allenatore non sta più avendo effetto, ovvero nello stimolare e tenere alta la concentrazione dei giocatori.



SENZA FIDUCIA... - Screditato e scavalcato, Pioli e l'Inter ora rischiano di bruciare quanto di buono il tecnico emiliano ha comunque fatto nel corso dei mesi in cui è stato alla guida della squadra. Ridare equilibrio, rivalutare i giocatori che saranno oggetto di attenzioni sul mercato; il lavoro di Pioli non può e non deve essere sottovalutato. La società, cercando di pungolare i giocatori, ha invece fornito loro l'ennesimo alibi stagionale per scavalcare l'autorità di un allenatore già in bilico. E le parole dello stesso Pioli, che ha concesso "una pausa meritata dall'intenso lavoro svolto nel corso di questi giorni" non fanno altro che ribadire l'instabilità della gestione societaria attuale. La squadra non può navigare a vista, ha bisogno di una guida. Arrivati a questo punto continuare in questo modo ha ancora senso?