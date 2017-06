L'ultima idea è un pacchetto. Proprio così, uno più uno per sbloccare due situazioni in piedi ma ancora intricate: il Siviglia vuole prendere Stevan Jovetic e Ever Banega dall'Inter, sarebbe un doppio ritorno in Spagna per il montenegrino e l'argentino. Ma per entrambi non ci si trova sulle valutazioni, Walter Sabatini - così come Piero Ausilio - non intende fare sconti nonostante contatti e dialoghi avviati negli ultimi giorni con gli agenti dei giocatori e la dirigenza del Siviglia.



LE CIFRE - Ecco perché è spuntata un'ipotesi nuova proposta dagli spagnoli: prenderli entrambi in un'unica operazione. Il problema resta la cifra finale; eppure, l'Inter così andrebbe a liberarsi in un colpo solo di due giocatori su cui non punta con ingaggi pesantissimi. Il Siviglia vorrebbe chiudere per Jovetic e Banega a 18/20 milioni di euro, troppo pochi per la valutazione nerazzurra che mira a definire tutto per 25/27 milioni di euro. Su queste basi procede la trattativa, la sensazione è che oltre i 20 milioni si possano davvero avvicinare le parti. Ma Jovetic e Banega hanno le valigie pronte. Siviglia li attende... solo con l'offerta giusta.