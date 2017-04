Manolas, Rudiger, De Vrij e tanti altri nomi che verranno fuori. Di certo, l'Inter sta cercando un difensore centrale di primo livello per la prossima stagione. Almeno uno, perché Suning vuole rafforzare il reparto arretrato in modo concreto e uno dei difensori in cima alla lista del ds Piero Ausilio è indubbiamente Marquinhos. Graditissimo al direttore sportivo nerazzurro, Marquinhos da anni è nei radar dell'Inter anche perché il suo contratto con il Paris Saint-Germain scade nel 2019. Ma l'affare può complicarsi.



RINNOVO PIU' VICINO - Ad oggi, non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto. Ma il PSG ha deciso di avere un nuovo incontro con il suo entourage entro fine mese pur di blindare Marquinhos, evitando scippi dall'Inter o dal Manchester United. Il rapporto con il ds Patrick Kluivert non era dei migliori, in arrivo c'è l'ex Porto Antero che metterà ai primi posti le pratiche sui rinnovi, Marquinhos in testa dopo che Cavani ha già firmato. E così, uno dei preferiti di casa Inter rischia di allontanarsi definitivamente.