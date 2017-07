Non solo Boca e CSKA, su Gary Medel piombano i messicani del Tigres. Questo è quanto appreso da Calciomercato.com da fonti vicine alla società di corso Vittorio Emanuele. Argentini e russi, infatti, sembrano distanti (per motivi diversi) dall’intesa economica con il centrocampista, che all’Inter percepisce un ingaggio di circa 2 milioni di euro. Il Boca non può permettersi un ingaggio così salato, mentre il CSKA non può contare sulla preferenza dell’ex Siviglia, poco incline ad un trasferimento in Russia.



PRIMI CONTATTI - Per questo motivo l’inserimento del Tigres potrebbe risultare decisivo. I messicani non hanno problemi economici e sono pronti a soddisfare le richieste economiche di Medel. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e da domani i discorsi potrebbero ulteriormente intensificarsi. Il Pitbull, tra le altre cose, è in quella lista di giocatori cui ieri faceva riferimento Spalletti: “Ci sono giocatori che, anche per il loro bene, dovranno andare a giocare altrove. Noi, come società, glielo faremo capire, anche perché non ci serve disordine”.



DESIDERIO PREMIER - Il tecnico toscano non ritiene Medel una priorità, né in mezzo al campo né in difesa, dove oltre a Skriniar si attende un altro centrale dal mercato. Il centrocampista cileno è stato informato circa le idee del nuovo allenatore ed ha immediatamente dato mandato al proprio entourage di considerare tutte le offerte provenienti nei suoi confronti. L’idea di fare panchina o di restare forzatamente non lo aggrada e se il Tigres dovesse produrre l’affondo decisivo, Medel prenderà in considerazione l’ipotesi di un trasferimento in Messico. Il centrocampista cileno, però, rimane ancora in attesa di un’offerta dalla Premier, convinto di poter giocare ancora in un campionato di spicco.